Бразильский крайний защитник Дуглас Сантос оценил свой первый сезон, который он провел в составе «Зените».

По словам Сансоса, это было очень хорошее начало. Футболист перешел в «Зенит» из клуба, где провел три года, играя с высокой интенсивностью против очень квалифицированных команд.

Дуглас подчеркнул, что был готов играть и смог провести хороший сезон, выиграть два титула, выходя на поле в каждом матче.

«И я счастлив! Мне очень помогло, что я сумел быстро адаптироваться в новой команде. Не хватило только забитого мяча. Структура «Зенита» великолепна, не только в плане тренировочной базы или академии. В клубе помогут тебе со всем — найдут дом, сделают жизнь твоей семьи комфортной. Это дало мне душевное спокойствие», — приводит слова Yahoo Esportes.

Напомним, что Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года.