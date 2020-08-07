Центральный защитник «Зенита» Эмануэль Маммана стартующий сезон проведет в составе «Сочи». Южный клуб договорился с «Зенитом» о переходе аргентинца на правах аренды на один сезон. Информацию об этом огласила пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!» — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. За три года в составе «Зенита» он провел только один полноценный сезон при Роберто Манчини, в конце которого получил травму крестообразных связок колена. Вернувшись осенью при Сергее Семаке, Маммана снова получил травму «крестов» и почти полностью пропустил прошлый сезон.