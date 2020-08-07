Болельщикам, собирающимся на матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом», на входе на «ВЭБ Арену» будут измерять температуру. Как сообщает Mockva.ru со ссылкой на пресс-службу московского «Локомотива», болельщиков попросили прийти на стадион не позднее чем за полчаса до начала игры.

На каждом входе на сектора будут проводиться индивидуальные замеры температуры. Также болельщикам нужно будет воспользоваться средствами индивидуально защиты — быть в маске и перчатках. Внутри арены всем присутствующим необходимо соблюдать разметку социального дистанцирования. Также отмечается, что данный матч относится к мероприятию повышенного риска

Встреча «Зенит» — «Локомотив» в Суперкубке стартует на «ВЭБ-Арене» в 19.00. Матч обслужит судейская бригада Михаила Вилкова.