На заседании исполкома РФС решал вопрос по ограничением, связанными с арендой игроков. Решено было внести изменения в регламент Российской Премьер-Лиги.

Исполком одобрил правки. Теперь в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, которые были арендованы у одного клуба РПЛ.

Кроме того, в РФС также одобрили поправку об ограничении числа игроков в, которые с 7 августа 2020 года могут быть арендованы одним клубом РПЛ у другого. В течение одного сезона это можно сделать два раза.

Большинство клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за две поправки в регламент. Ранее сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи»,«Уфа», «Химки».