Сергей Семак и Марко Николич определились со стартовыми составами «Зенита» и «Локомотива» в предстоящем матче за Суперкубок.

Как верно прогнозировал Nevasport, «Зенит» выйдет сильнейшим составом, который в связи с новым лимитом наполнен сразу семью легионерами. В команде Семака дебютирует хорватский центральный защитник Деян Ловрен, он выйдет в связке с Ярославом Ракицкий. Слева в обороне сыграет Дуглас Сантос, справа выйдет Вячеслав Караваев.

В центре поля Оздоев и Барриос будут чистить за атакующей четверкой — Дриусси, Малком, Азмун и Дзюба. Ворота будет защищать Михаил Кержаков.

У «Локомотива» в воротах Гильерме, по краям защиты Игнатьев и Рыбус. В центре обороны Мурило и Чорлука. В центре поля — Баринов, Магкеев и Крыховяк. Группа атаки — братья Миранчуки и Эдер.