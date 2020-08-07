РФС произвел изменения в положение об игре за Суперкубок России. Как отмечает официальный сайт организации, «Зенит» и «Локомотив» смогут сделать по пять замен в основное время, а если будет дополнительное время, допускается сделать еще по одной замене.

Ранее проскакивала информация, что дополнительное время в Суперкубке может быть отменено из-за просьбы Первого канала, который показывал матч. Однако позже телеканал согласовал перенос программы «Время» в случае дополнительного времени.

В игре за суперкбуок за Суперкубок-2020 сыграют чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.