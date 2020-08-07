В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» начался матч за Суперкубок России, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив». Главный судья матча Михаил Вилков дал стартовый свисток о начале встречи.

В составе «Зенита» дебютировал хорватский защитник Деян Ловрен, который вышел в паре с Ярославом Ракицким. Также у «Зенита» впервые за долгое время вышло семь легионеров, что позволило выпустить четверка футболистов группы атаки — Малком, Дриусси, Дзюба и Азмун.

Оба тренера в матче могут сделать по пять замену и добавить шестую — в случае дополнительного времени. «Зенит» вышел на матч в качества обладателя Кубка России и чемпиона страны, а «Локомотива» — в качестве вице-чемпиона.