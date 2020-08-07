Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, рассказал о своих ожиданиях о возвращении фигуристки в Канаду.

Орсер отметил, что как только фигуристы вернуться, работа пойдет полным ходом.

«Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время. Я бы хотел, чтобы они все вернулись, и они должны вернуться. Но не в их интересах столкнуться с двойным карантином», – цитирует слова Орсера NBC Sports.

В данный момент из-за закрытых границ большинство учеников Орсера тренируются на родине. Медведева работет в России у Елены Буяновой и канадец проводит с ней три онлайн-тренировки в неделю.