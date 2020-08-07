Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб армейского клуба. Об это сообщает пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Как отмечается, Березуцкий вошёл в тренерский штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.

Брат-близнец Василия Алексей продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам».

В составе ЦСКА Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. По окончании карьеры и до работы в ЦСКА он вместе с братом помогал Леониду Слуцкому в голландском «Витессе».