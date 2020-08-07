«Локомотив» отдал в аренду своего левого защитника Брайна Идову в «Химки».

28-летний защитник сборной Нигерии будет играть за подмосковный клуб на правах аренды до окончания сезона-2020/21.

Напомним, воспитанник петербургского футбола присоединился к железнодорожникам из пермского «Амкара» летом 2018 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Идову сыграл в восемандцати матчах «Локомотива» во всех турнирах.

Напомним, РФС утвердил поправки в регламент РПЛ, при которые только два игрока из одного клуба могут перейти на правах аренды в другой клуб.