«Локомотив» отдал в аренду своего левого защитника Брайна Идову в «Химки».
28-летний защитник сборной Нигерии будет играть за подмосковный клуб на правах аренды до окончания сезона-2020/21.
Напомним, воспитанник петербургского футбола присоединился к железнодорожникам из пермского «Амкара» летом 2018 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Идову сыграл в восемандцати матчах «Локомотива» во всех турнирах.
Напомним, РФС утвердил поправки в регламент РПЛ, при которые только два игрока из одного клуба могут перейти на правах аренды в другой клуб.
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