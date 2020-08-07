В Москве в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился первый тайм. После первой половины встречи «Зенит» впереди со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 14-й минуте матча. Дуглас Сантос точно навесил в голову Артему Дзюбы, который открыл счет в игре. Обе команды создали несколько подходов к воротам, но очень опасных моментов у команд не было.

Напомним, в случае победы «Зенит» завоюет требл и прибавит в коллекцию к победе в чемпионате России и Кубке страны успех в Суперкубке.