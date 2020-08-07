Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определилось с календарем регулярного чемпионата сезона-2020/2021.

Сезон стартует 2 сентября игрой за Кубок открытия, в который встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап регулярного чемпионата продлится до 27 февраля, планируется 142 игровых дня. Каждый из 23 клубов сыграет по 60 матчей. Как минимум дважды все клубы сыграют между собой (44 матча). Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.

Паузы, предусмотренные международным календарем ИИХФ, предусмотрены в расписании со 2 по 9 ноября, с 14 по 20 декабря и с 8 по 16 февраля. Все эти окна пройдут этапа Евротура. Кроме того, паузы будут во время Матча звезд КХЛ (22-24 января) и в новогодние праздники с 31 по 2 января.

Плей-офф назначен на 2 марта 2021 года, седьмая игра финальной серии Кубка Гагарина при необходимости пройдет 30 апреля.