В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч на Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой петербургского клуба со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл Артем Дзюба, завершив ударом головой точный навес Дугласа Сантоса на 14-й минуте встречи.

Во втором тайме «Зениту» удалось удвоить результат. На 69-й минут Магомед Оздоев поразил ворота Гильемре красивым дальним ударом.

Однако буквально через 3 минуты Ведран Чорлука после подачи углового отыграл один мяч «Локомотива».

Одержав победу, «Зенит» завоевал требл — в этом сезоне команда Сергея Семака выиграла чемпионат и Кубок России, а теперь присоединила к этим трофеям Суперкубок страны.