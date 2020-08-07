Эволюция консолей Xbox: от первой до четвертой

Релиз новой консоли Xbox Series X состоится, по обещаниям разработчиков, осенью 2020 года. Пока нам известно немного, но мы уже знаем внутренние технические характеристики продукта Microsoft, в отличие от Playstation 5, чьи параметры пока держатся в секрете. В ожидании релиза новой консоли сравним Xbox X с ее предшественниками.