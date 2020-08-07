Аккаунт команды тренера Этери Тутберидзе продемонстрировал элементы во время тренировочной сессии российской фигуристки Камилы Валиевой. Чемпионка мира среди юниоров прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов.
«Камила Валиева. Работаем дальше», – подписали видео в инстаграме группы Тутберидзе.
Напомним, в марте Валиева завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира в Таллине (Эстония), превзойдя юниорский рекорд Александры Трусовой.
Напомним, в нынешнее межсезонье группу Тутберидзе покинули Александра Трусова и Алена Косторная, они продолжат карьеру в академии Плющенко.
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