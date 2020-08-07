Став обладателем Суперкубка России, «Зенит» получил на вечное хранение главный приз за победу в турнире. Победа над «Локомотивом» со счетом 2:1 позволила петербургскому клубу в пятый раз в своей истории получить трофей. Это дает право забрать Суперкубок России навсегда.

Такое право дается после трех побед подряд или пяти в сумме. В истории Суперкубка России уже была команда, которая получала Кубок насовсем. В 2013 году это сделал ЦСКА, одержав пятую победу.

Армейский же клуб является рекордсменом суперкубковых матчей. ЦСКА побеждал в этом матче семь раз при одиннадцати попытках. «Зенит» занимается второе место, занимая пять побед из восьми. У «Локомотива» — три победы из семи, это третий показатель.