На предсезонном турнире Sochi Hockey Open СКА провел своей третий матч. Соперником команды Валерия Брагина стал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась крупной победой железнодорожного клуба со счетом 6:2.

Основной удар в плане забитых шайб был сделан во втором периоде, когда «Локомотив» забил четыре безответных гола. Голами у ярославской команды отметились Иван Ковалев, Артур Каюмов, Георгий Иванов, Павел Красковский. Дубль сделал Антон Ландер. У СКА два очка набрал Андрей Кузьменко, сделавший гол и голевую передачу на Антона Бурдасова.

В первых двух встречах на турнире петербуржцы выиграли у «железнодорожников» со счётом 6:0 и 6:2.

Новый сезон в КХЛ 2020/2021 должен стартовать 2 сентября.