На 72-м году жизни скончался легендарный советский и российский тренер Геннадий Турецкий. В последние годы жизни специалист проживал в Швейцарии.

Как сообщил известный воспитанник Турецкого, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, причиной смерти его тренер стал обширный инсульт. Турецкий был оперативно доставлен в больницу, где был введен в искусственную комы, из которой не выбрался.

Помимо Попова воспитанниками Турецкого являются такие спортсмены, как Теаянович, Мухин, Пригода, Пышненко, Гречин, а также австралийцы Клим, Томас и Данн. С 2003 года Турецкий сотрудничал со сборной Швейцарии.