Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы «Зенита» надо «Локомотивом» в Суперкубке России рассказал о назначении капитаном команды Артёма Дзюбы.

«Капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим», — отметил Семак.

Уходя с поля, Дзюба передал повязку Магомеду Оздоеву, как объяснил Семак, потому что тот давно находится команде. «Можно было и Кержакову, но он был далеко. Для нас этот вопрос не является самым важным».

Также Семак пояснил замену Дзюбы на 80-й минуте матч. Оказалось, что у него была микротравма и форвард не мог играть весь матч.