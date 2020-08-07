Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру хорватского защитника Деяна Ловрена, который в матче за Суперкубок России дебютировал в составе «Зенита».

По словам Семака, Ловрен смотрелся очень хорошо.

«Начинать играть в новом клубе, не имея ни товарищеских матчей, ни контрольных, непросто. Но он проявил себя хорошо», — сказал Семак после матча.

Семак пояснил, что «Зенит» должен давать игровое время всем, хотя выпускать молодых игроков в таком матче непросто, однако те, кто вы вышел, сыграли хорошо.

Напомним, что Ловрен перешел в «Зенит» 27 июля из «Ливерпуля» за 12 млн евро. В матче с «Локомотивом» Ловрен провел все 90 минут.