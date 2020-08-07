Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил петербургский клуб с завоеванием Суперкубка России на русском языке. «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. Голы забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

«Семак — номер один», — написал специалист под публикацией аккаунта «Зенита» в инстаграме после окончания матча на Суперкубок.

Виллаш-Боаш руководил «Зенитом» с 2014 по 2016 годы. Его помощником был Сергей Семак, который возглавил «Зенит» с мая 2018 года. Под руководством Боаша «Зенит» также победил в чемпионате России, в Кубке и в Суперкубке, правда, сделал это не в одном сезоне.