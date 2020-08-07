«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России. СКА крупно уступил «Локомотиву» на турнире Soch Open, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч на Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой петербургского клуба со счетом 2:1. У «Зенита» забивали Артем Дзюба и Магомед Оздоев. У «Локомотива» отличился Ведран Чорлука. «Зенит» получил Кубок на вечное хранение, поскольку выиграл Суперкубок в пятый раз.

СКА крупно уступил «Локомотиву» на Sochi Hockey Open

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open СКА провел своей третий матч. Соперником команды Валерия Брагина стал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась крупной победой железнодорожного клуба со счетом 6:2. У СКА два очка набрал Андрей Кузьменко, сделавший гол и голевую передачу на Антона Бурдасова. В первых двух встречах на турнире петербуржцы выиграли у «железнодорожников» со счётом 6:0 и 6:2.

Маммана официально перешел в «Сочи» на правах аренды

Центральный защитник «Зенита» Эмануэль Маммана стартующий сезон проведет в составе «Сочи». Южный клуб договорился с «Зенитом» о переходе аргентинца на правах аренды на один сезон. Информацию об этом огласила пресс-служба петербургского клуба. «Зенит» желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!» — говорится на официальном сайте клуба.

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб армейского клуба. Об это сообщает пресс-служба ЦСКА на официальном сайте. Как отмечается, Березуцкий вошёл в тренерский штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.

РФС одобрил поправки в регламент по ограничениям на аренды игроков

На заседании исполкома РФС решал вопрос по ограничением, связанными с арендой игроков. Решено было внести изменения в регламент Российской Премьер-Лиги. Исполком одобрил правки. Теперь в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, которые были арендованы у одного клуба РПЛ.

Скончался легендарный тренер по плаванию Геннадий Турецкий

На 72-м году жизни скончался легендарный советский и российский тренер Геннадий Турецкий. В последние годы жизни специалист проживал в Швейцарии. Как сообщил известный воспитанник Турецкого, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, причиной смерти его тренер стал обширный инсульт. Турецкий был оперативно доставлен в больницу, где был введен в искусственную комы, из которой не выбрался.