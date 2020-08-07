Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу в Суперкубке. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 и оформил требл.

«Это великолепно, что мы выиграли. За один год выиграли все что возможно в России — сделали требл. Нам это очень приятно. Думаю, что команда заслужила это своей работой и профессионализмом», — сказал Оздоев в интервью клубной пресс-службе.

Также Оздоев посетовал на отсутствие бывшего капитана команды Бранислава Ивановича.

«Мы одна команда, стоим друг за другом. Не хватает Бано. Хотелось бы, чтобы он был вместе с нами

Спасибо болельщикам», — сказал Оздоев.

В этой игре Магомед Оздоев забил победный гол, поразив ворота Гильерме дальним ударом на 69-й минуте матча.