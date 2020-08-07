Завершилось два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» встречался с «Реалом» и победил со счетом 2:1, выйдя в четвертьфинал. В другом матча «Лиону» удался гол в гостях и французский клуб сенсационно прошел «Ювентус».

В Манчестере «Сити» удался быстрый гол — отличился Рахим Стерлинг после ошибки Рафаэля Варана. На 28-й минуте Карим Бензема сравнял счет. Во втором тайме вновь ошибся Варан, после чего Жезус забил второй мяч, укрепив преимущество «Манчестера».

В Турине «Ювентус» пропустил первым — Мэмфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду с пенальти сравнял счет. Во втором тайме он же забил дальним ударом на 60-й минуте. Этого не хватило «Ювентус», поскольку он проиграл первый матч со счетом 0:1.