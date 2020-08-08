Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в шоу Ромео и Джульетта. Фото предоставлено организаторами

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в шоу Ромео и Джульетта. Фото предоставлено организаторами

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о том, что примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фото с партнером по шоу — певцом Владом Соколовским.

«Спустя 20 лет(!) я меняю партнёра! Но чего ни сделаешь ряди результата в уже поистине легендарном шоу», — написала Бобровская под фото. Фигуристка отметила, что надеется на поддержку болельщиков и обещает, что они с Соколовским будут покорять сердца, а также создавать на льду новые истории и двигаться вместе к вершине.

Отметим, уже известно, что в новом сезоне шоу Дмитрий Соловьев будет кататься в паре с Ольгой Бузовой, а Елена Ильиных встала в пару с Владом Топаловым.