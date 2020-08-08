Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке России и оценил форму петербургской команды перед стартом нового сезона в РПЛ.

Слова Непомнящего цитирует портал «Известия». «Сейчас в России есть «Зенит» — и все остальные. Действующий чемпион объективно сильнее конкурентов — как по составу, так и по качеству игры», — отметил тренер, подчеркнув, что даже при неудачном течении матча «Зенит» дожимает соперника на классе.

Как считает Непомнящий, команда хорошо воспринимает идеи тренера, который хорошо знает слабости и сильные места всех игроков, а также грамотно выстраивает тактику. «Сергею Богдановичу можно только поаплодировать», — заявил Непомнящий.

Напомним, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Локомотив» со счетом 2:1.