За последние сутки в России было диагностировано еще 5 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было зафиксировано 882 347 случаев заболевания коронавирусом. Из них 690 207 человек выздоровело, 14 854 человека скончалось. По всей стране было проведено более 30,3 миллионов тестов на коронавирус.

Самое большое количество новых случаев заболевания зафиксировано в Москве — 691 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано еще 155 новых случаев (четвертое место среди всех регионов), в Ленинградской области — +31 положительный тест.

На 8 августа число заболевших коронавирусом по всему миру составляет 19,38 миллионов человек. Наихудшая ситуация наблюдается в США (4,9 млн случаев), в Бразилии (2,9 млн случаев) и в Индии (2,088 млн).

Россия пока идет на четвертом месте, на пятом — Южно-Африканская Республика.