Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, о чем он беседовал с наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом после очной встречи их команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После игры тренеры немного побеседовали на пустом стадионе, в сети активно растиражировалось их совместное фото.

Слова Гвардиолы цитирует испанское издание Marca.

«Я поздравил его с победой в Ла Лиге, спросил о семье. Надеюсь, однажды мы сможем поужинать и поговорить обо всем», – сказал Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» во второй раз победил «Реал» и выбил испанскую команду из Лиги чемпионов. В 1/4 финала англичане сыграют против французского «Лиона». Игра пройдет в Лиссабоне, противостояние будет состоять из одного матча в связи с правилами доигровки Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.