Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

Слова вратаря «Флориды» цитирует официальный сайт НХЛ. «Я изо всех сил старался показать свою лучшую игру, оставаться сфокусированным и сосредоточенным и приносить пользу команде», — отметил хоккеист, добавив, что команда очень расстроена поражением и завершением сезона.

«Флориде», как считает Бобровский, нужно извлечь уроки из поражения и двигаться дальше, ведь у команды есть отличная группа игроков. «Мы получили хороший опыт, и теперь будем стараться стать лучше в следующем сезоне», — заключил Бобровский.

Напомним, «Флорида Пантерз» в квалификационном раунде Кубка Стэнли проиграла «Нью-Йорк Айлендерс».