Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дисквалифицированная за пропуск трех допинг-тестов в течение года, планирует возвращение на чемпионате России 2021 года в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщила ее тренер Людмила Панова в интервью агентству ТАСС.

«Она продолжает самостоятельно тренироваться, желание вернуться у нее есть, с этой мыслью она не расстается», — сказала тренер, отметив, что у подопечной сейчас боевое настроение.

Как считает Панова, первым стартом Васильевой станет ЧР-2021 в Ханты-Мансийске, до которого еще много времени, однако вся база на зимний сезон закладывается летом.

Напомним, Маргарита Васильева выступала на Кубке мира по биатлону в сезоне-2018/19, спортсменка пропустила три допинг-теста с мая 2018 года по февраль 2019 года, из-за чего получила 18-месячную дисквалификацию.