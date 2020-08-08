Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о вылете команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «Лиона».

Слова тренера цитирует портал Goal.com. Сарри отметил, что «Ювентус» вылетел из турнира, в котором выиграл 6/8 матчей, всего одну игру проиграл и одну сыграл вничью. По словам Сарри, если бы в Лиге чемпионов была турнирная таблица, «Юве» бы шел первым или вторым с 19-ю очками в 8 встречах.

«Вместо этого мы вылетели. Это меня очень расстраивает и дает понять, что «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов», — сказал Сарри, отметив, что туринцы очень старались и бились до конца.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1, но вылетел из-за того, что французская команда забила гол на чужом поле.