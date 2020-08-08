Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о том, что открывает в Москве собственную спортивную школу — Sotka School.

В интервью Sport24 Сотникова сообщила, что хочет доказать доступность фигурного катания.

«У нас планируется пять базовых групп для детей разных возрастов — от 4 до 15 лет, где занятия будут стоить 10-15 тысяч в месяц», — сказала спортсменка, отметив, что школе есть, что предложить и малышам, и детям по старше.

Помимо обычных групп в школе Сотниковой будут и профессиональные группы для заточенных на достижения, в них будет отбор.

«Там месячный абонемент будет стоить от 30 до 50 тысяч рублей. Но хочу отдельно подчеркнуть, что тренеры этих групп — олимпийские чемпионы», — заключила Сотникова.

Напомним, весной 2020 года Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру.