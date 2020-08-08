Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, будет ли она работать тренером в собственной школе Sotka School.

В интервью порталу Sport24 Сотникова рассказала, что обязательно будет тренировать сама и не просто дает школе свое имя. «Набираю две полноценные группы, в одной из них занятия будут проходить три раза в неделю, в другой — пять раз в неделю», — сказала фигуристка, отметив, что в школе будет создана особая среда для маленьких спортсменов.

Сотникова заявила, что хочет видеть свою школу как дорогу для детей в профессиональный спорт и трамплин для будущих побед. «За весь процесс тренировок, за подбор тренерской команды, за внимательное отношение к каждому ребенку отвечаю головой», — отметила фигуристка, добавив, что в одной из ее групп будет три бесплатных места для тех, кто максимально хорошо проявит себя на тренировках и готов работать на все сто.

Напомним, Аделина Сотникова только весной 2020 года завершила спортивную карьеру.