Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в академии «Ангелы Плющенко», исполнила на тренировке каскад с тройным акселем.

Видео исполнения нового каскада выложил в своем «Инстаграме» Евгений Плющенко.

«Вероника Жилина! Впервые в карьере Ники 3,5А-3Т!», — написал тренер под видео. Отметим, ранее спортсменка исполняла только сольный тройной аксель, его она выучила в группе Этери Тутберидзе.

Вероника Жилина перешла в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 года, после того, как к академии «Ангелы Плющенко» присоединился тренер младшей группы Тутберидзе Сергей Розанов.

Помимо тройного акселя фигуристка также владеет двумя четверными прыжками — четверным тулупом и четверным сальховом (последний исполняла только на тренировках).