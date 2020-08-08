На автодроме «Сильверстоун» в Великобритании сегодня, 8 августа, состоится квалификация Гран-при 70-летия, пятого этапа сезона-2020 в Формуле-1.

Начало квалификационных заездов назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию квалификации можно будет посмотреть здесь:

Первую свободную практику уикенда выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, две следующих тренировки лучший результат на круге показывал его коллега, британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не проигрывал лидеру более 1,5 секунд по итоговым результатом, в первой практике он занял 9-е место, в двух других стал 12-м.

Итоговая гонка Гран-при 70-летия состоится завтра, 9 августа. Отметим, пилоты соревнуются на автодроме Сильверстоун уже второй уикенд подряд, гонку Гран-при Великобритании выиграл Льюис Хэмилтон.