На британском автодроме «Сильверстоун» стартовала квалификация гонки Гран-при 70-летия.

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Первую свободную практику уикенда выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, две следующих тренировки лучший результат на круге показывал его коллега, британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не проигрывал лидеру более 1,5 секунд по итоговым результатом, в первой практике он занял 9-е место, в двух других стал 12-м.

На 9 августа, воскресенье, запланирована итоговая гонка Гран-при 70-летия. На автодроме «Сильверстоун» проводится уже второй уикенд Ф-1 подряд: в связи с пандемией коронавируса некоторые автодромы принимают по две гонки.