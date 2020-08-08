Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о том, как ставилась ее произвольная программа к Олимпиаде-2002.

В сезоне-2001/2002 Слуцкая исполняла произвольную программу под оперу Верди «Тоска». Сначала фигуристка испугалась, поскольку уже многие спортсмены брали этот образ и музыку. Постановкой программы занимался итальянский хореограф Джузеппе Арена.

«Мы шли на риск, до этого я не работала с Джузеппе, а тут Олимпиада в Солт-Лейк, где я претендую на медали», — написала Слуцкая, отметив, что сначала ей было сложно прочувствовать программу, однако через неделю она влилась в образ.

«Кстати, постановка этой программы стоила около 10 тысяч долларов, что и по нынешним меркам совсем не дешево. Но я считаю, что программа получилась гениальная», — отметила Слуцкая, добавив, что она гордится этой постановкой и с большим удовольствием ее пересматривает.