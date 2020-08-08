Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, что его не пригласили на вручение команде серебряных медалей по итогам сезона в чемпионате России по футболу.

В интервью порталу «Чемпионат» Семин отметил, что его не пригласили на клубную церемонию вручения медалей, хотя ему одна из них положена.

«Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», — сказал тренер.

Напомним, Юрий Семин руководил «Локомотивом» до конца мая 2020 года, после того, как срок его контракта с клубом истек, руководство «железнодорожников» пригласило в команду нового тренера — серба Марко Николича. Под руководством Николича «Локомотив» доиграл чемпионат и удержал второе место в турнирной таблице.