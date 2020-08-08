Российский биатлонный тренер Александр Касперович рассказал о том, когда его подопечный Александр Логинов присоединится к сборной России по биатлону на централизованном сборе.

В интервью ТАСС Касперович отметил, что весь сбор в Сочи Логинов проведет с командой.

«На сбор в Сочи он приедет 11 августа, так что всё нормально. Там он пробудет 21 день», — заявил Касперович, подчеркнув, что если мужской команде все-таки удастся устроить централизованный сбор в Болгарии, то Логинов туда не поедет.

«У него совсем другая виза, а пробираться нелегальными путями никто не будет, тем более ситуация сейчас не совсем хорошая», — заявил специалист.

Напомним, ранее Александр Логинов проходил подготовку в межсезонье-2020 со сборной Тюменской области.