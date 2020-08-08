Молодежная сборная России по хоккею обыграла молодежный состав ХК «Сочи» в заключительном матче предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open.

Игра прошла на арене «Шайба» и завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной.

Регламент турнира пришлось менять перед стартом, в итоге все четыре игры команды провели друг против друга, а в последнем матча сразились за Кубок надежд. «Сочи» выставил молодежный состав на турнир из-за вспышки коронавируса в команде.

В составе ХК «Сочи» отличился Антон Муравьев, за сборную России сделал дубль Егор Афанасьев, по шайбе забросили Максим Грошев, Егор Спиридонов, Родион Амиров, Владислав Фирстов и Матвей Гуськов.

Во втором финале турнира между собой сыграют ХК СКА и ХК «Локомотив».