Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси защищается от заражения коронавирусом с помощью специального матраса.

Информация об этом появилась на портале Mundo Deportivo.

В материале о специальном антикоронавирусном матрасе Месси говорится о том, что на ткань матраса нанесены наночастицы, уничтожающие любой вирус за 4 часа. Вероятность защиты от коронавируса при использовании такого матраса оценили в 99,84%.

Также испанские журналисты отметили, что футболист был очень доволен приобретением и купил еще несколько подобных матрасов, чтобы установить их по всему дому.

Напомним, сегодня «Барселона» сыграет матч 1/8 финала против итальянского «Наполи». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть здесь.