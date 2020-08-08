Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри покинул свой пост после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Маурицио Сарри пробыл на посту главного тренера «Ювентуса» всего один сезон. Летом 2019 года он принял команду после ухода Массимилиано Аллегри. Под руководством Сарри клуб стал чемпионом Италии по футболу (в девятый раз подряд), а также проиграл в финале Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти.

Напомним, вчера «Ювентус» победил «Лион» со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако из-за гола на выезде в четвертьфинал прошла французская команда.

Ранее Маурицио Сарри тренировал «Наполи», а сезон-2018/19 провел в лондонском «Челси».