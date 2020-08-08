На автодроме Сильверстоун состоялась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Выиграл заезд пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место в активе напарника Льюиса Хэмилтона. Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, замкнул тройку сильнейших.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и стал лишь шестнадцатым. Напарник Квята Пьер Гасли продемонстрировал седьмой результат.

Главная гонка состоится на автодроме в Сильверстоуне в воскресенье. Начало в 16.10.