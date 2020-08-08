Российская фигуристка Александра Трусова встретилась с фанатами. Фигуристка выложила совместную фотографию с ними в инстаграме.

«Каждая встреча с вами — для меня маленький праздник!» — написала Трусова.

Напомним, Трусова в прошлом сезоне завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье она перебралась из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Позже такой же переход сделала чемпионка Европы Алена Косторная.

Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, как в ее арсенале появились четверные прыжки.