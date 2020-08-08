Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о пополнение в его команде, к которой присоединилась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных.

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — подписал Плющенко в инстаграме их совместную фотографию.

Ильина отметилась в комментариях, сказав, что очень счастлива работать с ним в одной команде и обратившись к Плющенко на вы.

Напомним, в январе Ильиных стала мамой. Вместе с отцом ребенка артистом балета Полунины. они назвали сына Мир.