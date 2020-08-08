Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук на встрече с болельщиками ответил, покинет ли он московский клуб.

По словам Миранчука, пока конкретики нет. Есть какие-то намерения, но пока с ним никто лично не разговаривал.

«Я нахожусь в «Локомотиве», я счастлив, я хочу играть в футбол, хочу помогать нам всем, выступать в Лиге чемпионов. Есть недовольство вторыми местами», — сказал Миранчук.

Ранее был трансфер Миранчука в клубы Серии А. Обсуждался интерес к игроку со стороны «Милана», «Пармы» и «Аталанты».

Миранчук провел в сезоне-2019/20 32 матча, забил 16 голов и отметился пятью голевыми передачами.