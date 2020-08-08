Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, продемонстрировавший в квалификации Гран-при 70-летия лишь 16-й результат, оценил выступление. Гонищик посетовал, что пробиться во второй сегмент сессии ему помешал ветер.

По словам Квята, сегодня ему очень не повезло.

«У меня мог получиться очень хороший круг, как вдруг на 15-м повороте застал врасплох порыв ветра, это стоило мне много времени», — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Квят отметил положительное: удается отыгрываться после неудачных квалификационных сессий. Россиянин считает, что нужно продолжать атаковать и однажды команда соберет все воедино.