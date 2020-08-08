Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко оценил дебют форварда команды Адольфо Гайча. Аргентинец вышел на поле в матче с «Химками» на 84-й минуте матча.

«На Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги. Он агрессивно действует при завершении в штрафной площади и хорошо действует спиной к воротам», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Гончаренко отметил, что такого форварда у ЦСКА еще не было — для российского чемпионата это важные качества.

Напомним, московский ЦСКА купил Адольфа Гайча у «Сан-Лоренсо де Альмагро» за € 8,5 млн и 20%

ЦСКА обыграл «Химки» в первом туре чемпионата России РПЛ.