Петербурский СКА и ярославский «Локомотив» сыграли свой четвертый предсезонный матч на Sochi Hockey Open. Успех праздновала команда Андрея Скабелки со счетом 3:2. Напомним, в предыдущих трех матчах петербургские СКА победил со счётом 6:0 и 6:2 соответственно, а в пятницу крупно проиграл со счетом 2:6.

Счёт был открыт на 31-й минуте во втором периоде — отличился форвард «Локомотива» Александр Дарьин. СКА сравнял счет с помощью гола новичка Линдена Вея. В заключительной 20-ке команды сначала обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. А в концовке победную шайбу забросил сделавший дубль Дарьин.