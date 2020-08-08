15-летний российский форвард Сергей Пиняев помог своему клубу «Чертаново» одержать победу над «Томью» в игре второго тура ФНЛ.

Юный игрок появился на замену на 58-й минуте матча после того, как гости из Томска остались в меньшинстве. Пигяев вышел при счете 1:0 в пользу «Чертаново» — отличился Никита Сулейманов. На 95-й минуте матча Пиняев ассистировал Александру Коневу, который удвоил счет.

Ранее нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, отметившийся голевой передачей в первом матче со «Спартаком-2» (1:2), когда тоже вышел на замену.