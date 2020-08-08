Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил пост в инстаграме на следующий день после завершение выступления туринского клуба из Лиги чемпионов. «Ювентус» по сумме двух встреч уступил «Лиону».

Роналду отметил, что для «Ювентуса» сезон закончился намного позже, чем обычно, но все раньше, чем команда ожидала.

«Пришло время для размышлений, время для анализа взлетом и падений, потому что критическое мышление — это единственный способ стать сильнее. Такой большой клуб, как «Ювентус», всегда должен думать как лучший в мире, работать как лучший в мире, чтобы мы могли называть себя одним из лучших и самых больших клубов в мире», — написал Роналду.

Роналду также подчеркнул, что 37 голов за «Ювентус» и 11 за сборную Португалии — это то, что позволяет ему смотреть в будущее c новыми амбициями и желанием продолжать играть лучше и лучше с каждым годом.

Ранее «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарри.